Unfallflucht am Krankenhaus in Prüm - Zeugen gesucht

Am Freitag, den 21.11.2025 kam es zwischen 05:30 und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem kleinen Parkplatz des Prümer Krankenhauses.

Beschädigt wurde dabei ein schwarzer VW Golf durch ein aus- oder einparkendes Fahrzeug.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu

melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551 9420

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell