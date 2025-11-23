Beschädigt wurde dabei ein schwarzer VW Golf durch ein aus- oder einparkendes Fahrzeug.
Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu
melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Telefon: 06551 9420
https://s.rlp.de/PDWittlich
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Unfallflucht am Krankenhaus in Prüm - Zeugen gesucht
