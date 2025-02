Unfall mit Personenschaden

Ein Pkw sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Vor Ort konnten die Beamten den Unfallhergang wie folgt ermitteln. Demnach befuhr die Fahrerin eines Pkws die K14 aus Richtung B421 kommend in Fahrtrichtung Gillen-feld. Nach einer leichten Linkskurve kam die Fahrerin dann nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun und prallte auf der Weide gegen einen dortigen Apfelbaum. Als Unfallursache wird nicht angepasste Geschwindigkeit im Zusammenhang mit Blendung aufgrund der tiefstehenden Sonne vermutet. Die Fahrerin wurde durch den Unfall schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden. Weiterer Sachschaden entstand am Weidezaun und am Baum. Im Einsatz waren neben Beamten der Polizeiinspektion Daun, die Feuerwehren aus Gillenfeld und Ellscheid, die ADAC-Luftrettung „Christoph 10“ mit Notarzt sowie zwei Rettungssanitäter des DRK. Die K14 war während der Unfallaufnahme und den Rettungsmaßnahmen bis gegen 17:40 Uhr voll gesperrt.



