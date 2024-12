Unfall mit 5 leichtverletzten Personen auf der A60

Am Freitag, den 20.12.2024 kam es gegen 12:24 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Prüm zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm (Gemarkung Heisdorf) zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Mehrere Personen wurden hierbei leicht verletzt.



Der mit drei Personen besetzte Peugeot, der den linken Fahrstreifen befuhr, kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen vorausfahrenden Skoda, der mit zwei Personen besetzt war.



Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.



Die vermutlich leichtverletzten fünf unfallbeteiligten Personen wurden zur Abklärung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.



Der betroffene Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung Prüm wurde während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.



Im Einsatz war die Feuerwehr der Ortsschaft Feuerscheid, die Polizei Prüm, ein Rettungshubschrauber, mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein Notarzt sowie die Autobahnmeisterei.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



