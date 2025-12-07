Unfall durch verlorene Bauschaufel mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Auf Höhe der Einmündung Dickesbach kam ihr ein grauer Pritschenwagen entgegen. Dieser verlor während der Fahrt eine Bauschaufel von der Ladefläche des Fahrzeugs. Die Bauschaufel prallte gegen die Fahrzeugfront des PKWs der Geschädigten und beschädigte diesen im Frontbereich. Der Fahrzeugführer des Pritschenwagens entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.



