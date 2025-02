Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Im Zeitraum von Mittwoch 29.01.2025, 14:00 Uhr, bis Donnerstag 30.01.2025, 17:00 Uhr, wurde ein in der Straße "Am Bahnhof Karthaus" in 54329 Konz, dort vor dem alten Bahnhofsgebäude, geparkter silberner Seat Leon an der rechten Vorderseite beschädigt.