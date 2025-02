Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Montagabend, den 03.02.2025, kam es gegen 22:30 Uhr in der Prümer Langemarckstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.





Ein bisher unbekannter schwarzer VW Golf VI befuhr den unteren Teil der Langemarckstraße in Fahrtrichtung Stadtwald und touchierte hier den Außenspiegel eines dort parkenden Pkws, der dadurch beschädigt wurde. Der Außenspiegel des flüchtigen Golfs wurde ebenfalls beschädigt, die Abdeckung konnte an der Unfallörtlichkeit aufgefunden werden.



Der Fahrer des Fahrzeugs sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel. 06551/942-0

pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell