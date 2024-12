Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Dienstagmorgen, 10.12.24 gegen 06:30 Uhr, wurde durch einen LKW auf der B51, auf Höhe der Abfahrt Dausfeld in Fahrtrichtung Weinsheim, das rechtsseitige Bankett durchfahren, wodurch eine erhebliche Menge Erdreich auf die Fahrbahn getragen wurde.

Bei den anschließenden Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei wurde festgestellt, dass der bislang unbekannte LKW auch einen Schaden an der Leitplanke hinterlassen hat. Die Polizei ermittelt daher wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise zum verursachenden Fahrzeug werden an die Polizei Prüm unter der Telefonnummer: 06551-9420 oder per Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.



