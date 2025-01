Unbekannte beschädigen Kunstrasenplatz

Beamte der Dauner Polizei, die durch Zeugen am Neujahrstag an die Örtlichkeit gebeten wurden, stellten bei ihren Ermittlungen mehrere Brandstellen auf dem Kunstrasenplatz fest. Der oder die Verursacher hatten auch einige Gegenstände am Tatort zurück gelassen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die entsprechende Angaben machen können, 06592-96260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun





Telefon: 06592-9626-0

https://s.rlp.de/pidaun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell