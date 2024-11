Umgekippter Sattelschlapper & Folgeunfall

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam der Fahrer des Sattelschleppers in Folge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte mehrere Meter durch den unbefestigten Straßengraben und kam dort zum Stehen. Die Zugmaschine kippte dabei um. Verletzt wurde niemand; der sich im Anflug befindliche Rettungshubschrauber konnte wieder abdrehen. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Wittlich Stadt, Landscheid, Burg/Salm, sowie Salmtal, die Autobahnpolizei Schweich, sowie die Polizeiinspektion Wittlich. Bis zur Bergung des LKW wurde die Unfallstelle durch die Autobahnmeisterei Wittlich abgesichert.

Unmittelbar nach dem Unfall ereignete sich in gleicher Fahrtrichtung wenige Meter vor der Unfallstelle ein weitere Alleinunfall in dessen Verlauf ein PKW mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Ob und in wie weit dieser Unfall im Zusammenhang mit dem LKW Unfall steht bedarf noch weiterer Ermittlungen. Der Gesamtschaden beider Unfälle dürfte sich auf einem hohen fünfstelligen Betrag belaufen.



