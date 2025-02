Trunkenheitsfahrten

Strotzbüsch und Rockeskyll (ots) - Strotzbüsch Beamte der Polizeiinspektion Daun führten in der Nacht von Freitag auf Samstag im Rahmen der Steifenfahrt eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines Pkws in Strotzbüsch durch.

Hierbei fiel den Beamten eine Alkoholsierung des Fahrzeugführers auf, die sich bei einem anschließenden Atemalkoholtest bestätigte. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.



Rockeskyll



Beamte der Polizeiinspektion Daun führten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Rockeskyll eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines Pkws durch. Hierbei fiel den Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers auf, welche sich nach dem anschließenden Atemalkoholtest bestätigte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Staßenverkehr wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.



