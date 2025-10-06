Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, den 05.10.2025 gegen 00:19 Uhr wurde der Polizeiinspektion Wittlich ein unsicher geführter PKW gemeldet, welcher die L55 über Wittlich-Bombogen in Fahrtrichtung Ürzig befuhr.

Das Fahrzeug konnte am Ortseingang Ürzig einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dieser stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Speicher augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,82 Promille.



Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



