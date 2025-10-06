Ürzig
Trunkenheitsfahrt
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am Sonntag, den 05.10.2025 gegen 00:19 Uhr wurde der Polizeiinspektion Wittlich ein unsicher geführter PKW gemeldet, welcher die L55 über Wittlich-Bombogen in Fahrtrichtung Ürzig befuhr.

Das Fahrzeug konnte am Ortseingang Ürzig einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dieser stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Speicher augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,82 Promille.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PIWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region