Das Fahrzeug konnte am Ortseingang Ürzig einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dieser stellte sich heraus, dass der 26-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Speicher augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,82 Promille.
Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Trunkenheitsfahrt
