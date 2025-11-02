Trunkenheit im Verkehr

Am 01.11.2025 gegen 06:03 Uhr wurde durch die amerikanische Security Police der Air Base Spangdahlem im Zuge der Streifentätigkeit auf der Landstraße 60 zwischen Landscheid und Großlittgen ein Personenkraftwagen auf der Straße stehend festgestellt, in welchem eine männliche Person bei eingeschaltetem Motor schlief.





Umgehend wurden die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich informiert, welche zeitnah vor Ort eintrafen.



Nach längerem Klopfen an der Seitenscheibe konnte der sich allein im Fahrzeug befindliche 22-jährige Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land geweckt werden.



Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann mit einem Alkoholwert von 2,0 Promille absolut fahruntüchtig war.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt.



Das Fahrzeug wurde an einer geeigneten Stelle durch die Beamten verkehrssicher abgestellt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell