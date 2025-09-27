Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, fußläufige Verfolgung führt zur Festnahme





Beim Herantreten der Beamten an das Fahrzeug und Eröffnung der Kontrolle stieg der Fahrzeugführer plötzlich aus und entfernte sich laufend von der Kontrollstelle.



Durch die Beamten wurde die fußläufige Verfolgung über eine Strecke von etwa 200 Metern aufgenommen. Sie konnten den 27-jährigen Fahrzeugführer aus dem benachbarten europäischen Ausland im Bereich des Radwegs zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen festnehmen und fixieren.



Im Rahmen der nun sich anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und eine Alkoholisierung von über 2,4 Promille aufwies.



Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell