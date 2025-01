Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 27.01.2025, gegen 01.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wittlich einen Fahrzeugführer, der seinen Transporter in Schlangenlinien und auffallend langsam über die B49/L53 in Richtung der Autobahnanschlussstelle Wittlich-Mitte führte.