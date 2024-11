Trier Herzogenbuscher Straße, Fußgänger am Fußgängerüberweg angefahren – leicht verletzt -

Am Montag, den 04.11.2024, kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Herzogenbuscher Straße Höhe Arena.

Ein 34-jähriger Fußgänger beabsichtige die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg zu überqueren. Der 68-jährige Fahrer des verkehrsunfallbeteiligten PKW übersah hierbei den querende Fußgänger. Es kam zur Kollision, wodurch der Fußgänger zu Boden fiel.

Durch den vor Ort eingetroffenen Rettungswagen konnte der leicht verletzte Mann in ein Trierer Krankenhaus verbracht werden.

Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme war die Herzogenbuscher Straße für etwa 30 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt.



