Tatort Crime Night: Deine Ermittlerkarriere startet hier!





Die zweite landesweite Crime Night startet am Freitag, den 14. November, im Zeitraum von 16 bis 19 Uhr in der Kürenzer Straße 3 in Trier.

Es erwarten dich mehrere spannende Stationen, an denen du selbst tätig werden darfst und zudem fesselnde Einblicke in die Arbeit der Kriminalpolizei und der Schutzpolizei.



Schlüpfe in die Rolle eins Kommissars oder einer Kommissarin und erlebe hautnah, wie es ist, Spuren selbst zu sichern, Verdächtige festzunehmen und spannende Fälle zu lösen. Erhalte einen Blick hinter die Kulissen der Mordkommission und komm ins Gespräch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen aus Trier, Wittlich und Idar-Oberstein.

Bei der Crime Night erfährst du aus erster Hand, wie echte Polizeiarbeit aussieht!



Sei dabei und melde dich an!

Die Crime Night richtet sich an alle Berufsinteressierte zwischen 15 und 37 Jahren.



Wir sind gespannt und freuen und auf jeden Einzelnen von euch!



Anmeldung:



Schicke uns deinen Namen, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer an die folgende E-Mail-Adresse: kdtrier.einstellungsberatung@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell