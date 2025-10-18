Taschendiebstahl

Am 17.10.2025 gegen 10:30 Uhr befand sich eine 72-jährige Geschädigte aus der VG Wittlich-Land zum Einkaufen im Bereich eines Einkaufgeschäfts in der Friedrichstraße in Wittlich.





Nachdem sie ihre Einkäufe im Einkaufswagen verstaut hatte und sich zwecks Bezahlens zur Kasse begab, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse aus ihrer unverschlossenen Handtasche, welche sich ebenfalls im Wagen befand, durch einen bisher unbekannten Täter entwendet wurde.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



