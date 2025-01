Tageswohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, den 23.01.2025 drangen bislang unbekannte Täter zwischen 11.00 Uhr und 20.30 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Straße "Kuselwies" ein.