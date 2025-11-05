Tageswohnungseinbruch

Am 04.11.2025 zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr nutzen bisher unbekannte Täter die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus und brachen durch einschlagen einer Fensterscheibe in das Innere eines Einfamilienhauses in der Koblenzer Straße 35 in Wittlich ein.





Im Inneren des Anwesens wurden die Räumlichkeiten durchsucht.



Die genaue Schadenshöhe steht bisher nicht abschließend fest.



Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell