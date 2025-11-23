Tageswohnungseinbruch, Verkehrsunfallflucht - vermutlicher Zusammenhang



Dabei befuhr ein dunkelblauer Audi A4 (Limousine, älteres Modell) die o.g. Straße in Richtung Friedrichstraße. Höhe des Fußgängerüberwegs kollidierte der PKW aus bislang ungeklärter Ursache mit einem dortigen Schild.



Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.



Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, ereignete sich nur wenige Minuten zuvor ein Tageswohnungseinbruch im Bereich der Danziger Straße in Wittlich.



Hier hebelte ein bisher unbekannter männlicher Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und begab sich in das Innere des Anwesens, wo er auf die Hauseigentümer traf.



Umgehend flüchtete er vom Tatort und lief in Richtung der zuvor genannten Unfallörtlichkeit.



Bei dem Täter des Einbruchs soll es sich um eine männliche, große und kräftige Person gehandelt haben. Dieser soll eine graue Jacke getragen und eine dunkle Kapuze tief in sein Gesicht gezogen haben.



Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Täter des Einbruchs auch um den Unfallverursacher handeln dürfte, welcher auf der Flucht den Unfall verursachte.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell