Tageswohnungseinbruch in Kenn

Am Mittwoch, den 15. Januar 2025, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:20 Uhr mittels Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bergstraße in Kenn.