Täter bei Wohnungseinbruch gestört

Vermutlich brachen die Täter gegen 6 Uhr eine Seitentür des Hauses auf und gelangten so in das Gebäude.



Die im Haus anwesenden Bewohner wurden auf die fremden Personen aufmerksam und störten diese bei ihrer Tat, weshalb die Täter flüchteten.



Die Kriminalpolizei Trier sucht Zeugen der Tat und bittet Hinweisgeber sich zu melden: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





