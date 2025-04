Suche nach unfallbeteiligten VW Polo

Am Samstag den 05.04.2025 kam es gegen 19:30 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofs von Neubrücke zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein, im linken Parkbereich, abgestellter Pkw beschädigt.

Das Fahrzeug wurde leider vor der Unfallaufnahme entfernt. Der Halter des Fahrzeuges ist somit unbekannt. Bei dem Pkw handelte es sich um einen weißen VW Polo mit Birkenfelder Kreiskennzeichen.

Der Fahrer des Fahrzeuges möge sich bitte mit der Polizeiinspektion in Birkenfeld in Verbindung setzen.



