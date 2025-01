Strohn - Einbruchsdiebstahl in Ferienhaus

Die Eigentümer waren bis zum Mittag des 12.01.2025 noch in ihrem Haus.

Am 22.01.2025 gegen 18:15 Uhr haben sie festgestellt, dass unbekannte Täter im Objekt waren.



An einer Terrassentür ist Sachschaden entstanden.



Hinweise bitte an die Polizei Daun oder die Kriminalpolizei in Wittlich.



