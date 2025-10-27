Streitigkeiten über verkehrsrechtliches Fehlverhalten drohte zu eskalieren





Man diskutierte verbal aufgeregt darüber, wie Fahrzeuge im Bereich der Straße "Zur Schweiz" in Wittlich abgestellt wurden, so dass ein Befahren der Straße teilweise nur unter Nutzung des Gehwegs möglich erschien.



Da die Diskussion zu eskalieren drohte, wurden die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich informiert, welche zum einen die Diskussionsparteien beruhigen und zum anderen den Sachverhalt vor Ort entsprechend aufnehmen konnten.



Zu strafbarem Verhalten war es nicht gekommen.



