Wittlich
Streitigkeiten über verkehrsrechtliches Fehlverhalten drohte zu eskalieren
Am 26.10.2025 gegen 11:20 Uhr gerieten zwei 60- und 69-jährige Verkehrsteilnehmer aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebiets aufgrund eines verkehrsrechtlichen Fehlverhaltens miteinander in Streit.

Man diskutierte verbal aufgeregt darüber, wie Fahrzeuge im Bereich der Straße "Zur Schweiz" in Wittlich abgestellt wurden, so dass ein Befahren der Straße teilweise nur unter Nutzung des Gehwegs möglich erschien.

Da die Diskussion zu eskalieren drohte, wurden die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich informiert, welche zum einen die Diskussionsparteien beruhigen und zum anderen den Sachverhalt vor Ort entsprechend aufnehmen konnten.

Zu strafbarem Verhalten war es nicht gekommen.

