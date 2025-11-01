Streitigkeiten im Bereich eines Schnellrestaurants enden mit Beleidigungen und Körperverletzung





Hier gerieten sie mit einer Gruppe junger Erwachsener in ein Streitgespräch, im Zuge dessen er beleidigt und letztlich ins Gesicht geschlagen worden sei.



Die Gruppe habe sich sodann in Richtung des Parkplatzes entfernt.



Eine Zeugin sei auf das Geschehen aufmerksam geworden und habe die Gruppe zur Rede stellen wollen, welche aber bereits im Fahrzeug gesessen habe. Als die Zeugin die Türe habe öffnen wollen, sei der Fahrer losgefahren. Die Zeugin sei noch kurz hinter dem Fahrzeug hergelaufen, habe de Fahrzeugführer aber nicht mehr zum Anhalten bewegen können.



Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen grauen Ford Focus mit WIL-Kennzeichen gehandelt.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



