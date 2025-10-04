Straßenverkehrsgefährdung

Nach bisherigen Zeugenangaben fuhr ein schwarzer Minivan, ähnlich einem VW Turan, mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bitburg und geriet in den Gegenverkehr. Der Geschädigte konnte nur durch das Ausweichen in den Graben einen Frontalzusammenstoß verhindern. Laut Zeugenangaben kam es durch den Täter wohl zu weiteren gefährlichen Verkehrsmanövern.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann oder ebenfalls durch das Fahrverhalten geschädigt wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier, Tel.: 0651/983 44150, zu melden.



