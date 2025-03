Straßenverkehrsgefährdung

Durch einen 43-jährigen PKW-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen wurde die K 59 in Fahrtrichtung Hillesheim befahren. Obwohl er die gesamte Überholstrecke nicht einsehen konnte, setzte er zum Überholen eines Gespanns an, welches aus einem PKW und einem Anhänger bestand. Als der Fahrzeugführer auf Höhe des Gespanns war, näherte sich ein PKW aus Richtung Hillesheim kommend.

Der 43-jährige PKW-Fahrer musste eine starke Bremsung einleiten und hinter dem Gespann wieder einscheren, um eine Kollision mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Hierbei kollidierte er jedoch mit dem Anhänger des Gespanns.



Nach Angaben von Zeugen musste der entgegenkommende PKW ebenfalls abbremsen und sogar auf den Rabatt ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden PKW zu verhindern.



Jegliche Hinweise zur Tat oder dem Gegenverkehr, welcher abbremsen und ausweichen musste, dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



