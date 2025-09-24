Dieser setzte wiederholt zu einem Überholmanöver an und gefährdete so den entgegenkommenden Verkehr erheblich. Ein entgegenkommender PKW musste vermutlich stark abbremsen, um einem frontalen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet mögliche Zeugen und insbesondere den entgegengekommenen Fahrzeugführer darum, sich auf der hiesigen Dienststelle zu melden.
Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht
Dieser setzte wiederholt zu einem Überholmanöver an und gefährdete so den entgegenkommenden Verkehr erheblich. Ein entgegenkommender PKW musste vermutlich stark abbremsen, um einem frontalen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet mögliche Zeugen und insbesondere den entgegengekommenen Fahrzeugführer darum, sich auf der hiesigen Dienststelle zu melden.