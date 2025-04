Straßensperrung B419

Die Arbeiten dienen dem Zweck, dem Fahrzeugverkehr eine gut ausgebaute Fahrbahn zur Verfügung zu stellen. Die Sperrung wird noch bis voraussichtlich Oktober 2025 aufrecht erhalten.



Zur Umfahrung des gesperrten Bereiches ist eine Ausweichstrecke ausgeschildert. Aus Richtung Palzem kommend wird der Fahrzeugverkehr am Kreisverkehrsplatz Wincheringen in Richtung Wincheringen/Soest/Onsdorf/Nittel umgeleitet.



Der Verkehr aus Wellen kommend wird vor der Ortseinfahrt Nittel entsprechend umgeleitet.



Die Umleitungsbeschilderung wurde jedoch von einem Großteil der Verkehrsteilnehmer ignoriert und teilweise sogar entfernt, so dass es am Montag- und Dienstagmorgen zu teils chaotischen Situationen in der Ortsdurchfahrt Rehlingen kam. Auch ereigneten sich bereits zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden aufgrund der falschen Straßennutzung.



Neben vielen PKW-Fahrern haben auch eine Menge LKW-Führer die vorgeschriebene Umleitungsstrecke missachtet. Alle LKW mussten dann den weiteren Weg durch Rehlingen wählen weil ein Umkehren nicht mehr möglich war.



Im Rahmen durchgeführter Kontrollen durch die Polizei Saarburg konnte eine große Anzahl an Verstößen festgestellt und geahndet werden, bei denen die Fahrzeugführer eine für sie gesperrte Wegstrecke wählten. Das Bußgeld für einen solchen Verstoß liegt bei 50 Euro.



Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich an die vorhandene Beschilderung zu halten und die ausgewiesenen Umfahrungen unbedingt zu befolgen. Es werden weitere Kontrollmaßnahmen durch die Polizei stattfinden.



