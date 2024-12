Steinewerfer auf der B53

Am Abend des 27.12.2024 gegen 21:55h ereignete sich ein gefährlicher Vorfall auf der B53 als ein bislang unbekannter Täter mehrere Schottersteine von einer Brücke auf die Straße trat.

Der unbekannte Täter stand zur Tatzeit auf der Brücke in Höhe der Sportanlage TR-Biewer und schoss mit dem Fuß mehrere ca. 5cm große Schottersteine von der Brücke nach unten auf die Bundesstraße als in diesem Moment ein Fahrzeug die Straße befuhr. Das Fahrzeug wurde durch mindestens einen der Steine getroffen und erheblich beschädigt. Trotz der gefährlichen Situation konnte der Fahrzeugführer das Fahrzeug sicher zum Stehen bringen, ohne dass es zu weiteren Gefahren für den Straßenverkehr kam.

Der unbekannte Täter konnte die abgelegene Örtlichkeit unentdeckt verlassen. Eine anschließende Fahndung führte zunächst nicht zum Ergreifen des Täters.



Die Polizei Schweich sucht nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum bislang unbekannten Täter geben können.



