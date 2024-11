Sonderkontrolle „Verkehr“ der Polizeiinspektion Schweich

Am Vormittag ab 10:30 Uhr wurde eine erste Kontrollstelle auf dem Parkplatz unter der Biewertalbrücke an der K24 zwischen Trier-Biewer und Newel-Butzweiler eingerichtet. Neben der Kontrolle der allgemeinen Verkehrssicherheit von Fahrzeugen und Fahrzeugführern, wurde dort auch eine mobile Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Im Zeitraum von 2,5 Stunden konnten dort 24 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 86 Km/h bei erlaubten 50 Km/h gemessen. Darüber stellten die Beamten ein Fahrzeug mit dafür nicht ausgegebenen Kennzeichen fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein. Die Weiterfahrt des Fahrzeugs wurde untersagt.



Ab 15:30 Uhr wurden die Kontrollmaßnahmen mit den Schwerpunkten Verkehrssicherheit von Fahrzeugen und Fahrtauglichkeit von Fahrzeugführern an einer zweiten Kontrollstelle an der B53, Höhe Trier-Ehrang, Abfahrt Hafenstraße, fortgeführt.

Bis ca. 20:00 Uhr konnten hier ca. 75 Fahrzeuge kontrolliert werden. Insgesamt wurden im Rahmen dieser zweiten Kontrolle 23 Mängelberichte erstellt und 30 Verwarnungen ausgesprochen sowie zwei Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Zusätzlich konnte eine Person mit bestehendem Haftbefehl kontrolliert werden, die Haft konnte durch Zahlung einer offenen Geldstrafe abgewendet werden.



Insgesamt verliefen die Kontrollmaßnahmen ohne besondere Zwischenfälle. Mit Blick auf die winterlichen Verhältnisse und den frühen Eintritt der Dunkelheit möchten wir die Fahrzeugführer nochmals darauf hinweisen, ihre Fahrzeuge eigenständig auf deren Verkehrstüchtigkeit, insbesondere eine funktionierende Beleuchtung, zu überprüfen.



