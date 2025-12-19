Bitburg
Sonderkontrolle der PI Bitburg im Grenzbereich zu Luxemburg
In den Abendstunden des 18.12.2025 führten Beamte der Polizei Bitburg teilstationäre Verkehrskontrollen an wechselnden Örtlichkeiten im Grenzgebiet zu Luxemburg durch.

Bei insgesamt sieben der Kontrollen waren die jeweiligen
Fahrzeugführer nicht mehr verkehrstüchtig, hiervon einer aufgrund von
Alkohol- und sechs aufgrund von Betäubungsmitteleinfluss.
Bei einem weiteren Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass dieser
nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.
In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie in den Fällen der unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss stehenden Fahrzeugführer deren Führerscheine einbehalten.

