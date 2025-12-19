Sonderkontrolle der PI Bitburg im Grenzbereich zu Luxemburg



Bei insgesamt sieben der Kontrollen waren die jeweiligen

Fahrzeugführer nicht mehr verkehrstüchtig, hiervon einer aufgrund von

Alkohol- und sechs aufgrund von Betäubungsmitteleinfluss.

Bei einem weiteren Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass dieser

nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie in den Fällen der unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss stehenden Fahrzeugführer deren Führerscheine einbehalten.



