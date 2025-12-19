Bei insgesamt sieben der Kontrollen waren die jeweiligen
Fahrzeugführer nicht mehr verkehrstüchtig, hiervon einer aufgrund von
Alkohol- und sechs aufgrund von Betäubungsmitteleinfluss.
Bei einem weiteren Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass dieser
nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.
In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie in den Fällen der unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss stehenden Fahrzeugführer deren Führerscheine einbehalten.
Sonderkontrolle der PI Bitburg im Grenzbereich zu Luxemburg
