Senior wird Opfer einer Taschendiebin, Polizei warnt vor altbekannter Masche

Der 75-jährige Geschädigte wurde heute, am 17.02.2025, gegen 14:35 Uhr durch eine junge Frau in der Engelstraße, Ecke Querweg zur Theobaldstraße, angesprochen.

Diese fragte den Geschädigten in gebrochenem Englisch nach dem Weg zum Landesmuseum. Dabei hielt sie dem Geschädigten eine Stadtkarte vor das Gesicht und gestikulierte wild. Die hierdurch bedingte Ablenkung nutzte die Frau vermutlich aus, um dem Geschädigten die Geldbörse aus der Jackentasche zu entwenden. Im Anschluss entfernte sich die unbekannte Täterin in Richtung Nordallee. Personenbeschreibung: ca. 20 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank, blonde Haare, schwarzer Mantel, schwarzer Schal, hellgraue Pudelmütze, mitteleuropäisches Erscheinungsbild.



