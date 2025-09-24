Schwerer Verkehrsunfall auf dem Gelände des Hackschnitzelwerks





Eine Fußgängerin wurde von einem anliefernden LKW bei dessen Einfahrt in das Gelände der Holzschnitzelanlage erfasst und circa 30 Meter über den Asphalt mitgeschleift. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des LKW erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.



Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen und ein Gutachter beauftragt. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Gusenburg, Grimburg und Hermeskeil mit circa 30 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit einem RTW, einem NEF, einem KTW und einem Rettungshubschrauber im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40024

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell