Schneefall und Glätte: Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Prüm

Am Sonntag, 22.12.2024, ereigneten sich im Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 18:30 Uhr im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Prüm nach einsetzenden Schneefall insgesamt 7 Verkehrsunfälle.





Glücklicherweise wurde trotz der Vielzahl an Verkehrsunfällen nur eine Person leicht verletzt.



Um 11:45 Uhr verunfallte ein 27 Jahre alter Fahrzeugführer mit einem Transporter auf der B410 bei Fuchswiese (Lichtenborn). Auf winterglatter Fahrbahn kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 23 Jahre alte Beifahrerin wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt.



Um 15:30 Uhr wurde der Polizei sowie der Rettungsleitstelle ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 60, Gemarkung Heisdorf, Fahrtrichtung Bitburg gemeldet. Aufgrund der Meldungen wurden u.a. die Feuerwehren Prüm und Feuerscheid, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie zwei Streifenwagen der Polizei zur Unfallstelle entsandt.

Am Unfallort angekommen stellte sich heraus, dass nur ein Fahrzeug verunfallte. Die 29 Jahre alte Fahrerin eines PKW kam auf schneebedeckter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Die Fahrerin wurde infolge des Zusammenstoßes nicht verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell