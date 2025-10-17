Schlag ins Gesicht mit schweren Folgen Nähe Porta Nigra

Kurz vor 23 Uhr kam ein weiterer zu der Gruppe gehörender Mann aus Richtung Hauptmarkt hinzu und versetzte einem der Männer unvermittelt einen Faustschlag in den Bereich des Kopfes.

Dieser fiel bewusstlos zu Boden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Krankenhaus wurden beim 40-jährigen Geschädigten am Folgetag schwere nicht sichtbare Kopfverletzungen festgestellt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.



Der 34-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Trier vorgeführt.

Gegen den Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



