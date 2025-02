Schlägerei auf dem Basilikavorplatz

Am Samstag, 08.02.25, kam es gegen 20:30 h zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 10 Personen auf dem Vorplatz der Basilika in Trier.

Hintergrund der Streitigkeiten sind derzeit nicht genau bekannt. Unter den Streitenden mit europäischen, arabischen und afrikanischen Herkunft entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Verlauf auch eine Flasche geworfen wurde, ohne das hierbei jemand getroffen und verletzt wurde. Ebenso wurde offenbar Pfefferspray eingesetzt und eine Person zu Boden gestoßen und getreten. Beim Eintreffen mehrerer Streifewagen der Polizeiinspektion Trier und der Bundespolizeiinspektion Trier, flüchteten mehrere Personen von der Örtlichkeit. Offenbar wurden im Zuge der Auseinandersetzung mehrere Mobiltelefone entwendet.

Die genauen Hintergründe, einzelnen Abläufe und Tatbeteiligungen sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Da insgesamt sechs Personen (Reizung der Augen und Schürfwunden) verletzt wurden, wurden mehrere Krankenwagen und die Berufsfeuerwehr Trier alarmiert.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/983-44150 in Verbindung zu setzen.



