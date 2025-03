Scheibe der Fahrertür an geparktem Pkw eingeschlagen

Der Suzuki war in der Kennedyallee auf dem Seitenstreifen gegenüber der Hausnummer 21 geparkt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.



