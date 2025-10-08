Sachbeschädigungen durch Graffitis

Eine Hauswand wurde durch den Schriftzug "TBK" derart beschädigt, dass ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand.



Am 08.10.2025 konnte im "Talweg" in Wittlich ein weiteres Graffiti an der Front eines Trafo-Hauses festgestellt werden. Auch hier konnten u.a. der Schriftzüge "TBK" und "FTM" erkannt werden.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



