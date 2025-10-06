Flußbach
Sachbeschädigung
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Samstag, den 04.10.2025 gegen 22:00 Uhr kam es in Flußbach in der Straße "Im Entelt" zu einer Sachbeschädigung.

Unbekannte Täter beschädigten vermutlich mittels eines Steinwurfes die Doppelverglasung einer Haustür.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PIWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region