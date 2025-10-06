Am Samstag, den 04.10.2025 gegen 22:00 Uhr kam es in Flußbach in der Straße "Im Entelt" zu einer Sachbeschädigung.

Unbekannte Täter beschädigten vermutlich mittels eines Steinwurfes die Doppelverglasung einer Haustür.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



