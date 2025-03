Sachbeschädigung von der "Löwenburg" ausgehend / gefährlicher Unfug.

Dort bestiegen sie die äußere Mauer und warfen von dort oben lose Steine herab, talwärts, in Richtung der Bebauung Gerolstraße / Am Baumgarten. Durch diese Vorgehensweise wurden glücklicherweise keine Personen betroffen bzw. gar verletzt, allerdings ein Pavillondach beschädigt. Wer Hinweise bezüglich dieses Geschehens geben kann, wird gebeten, diese an die Polizeiinspektion Daun zu berichten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/9626-0

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell