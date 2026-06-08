An den besagten Brückenpfeilern wurden großflächige Graffiti mit Zusammenhang zum Fußballverein 1.FSV Mainz 05 angebracht. Auf dem Verkehrsschild wurde der Schriftzug "ACAB" angebracht. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.
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Sachbeschädigung durch Graffiti
An den besagten Brückenpfeilern wurden großflächige Graffiti mit Zusammenhang zum Fußballverein 1.FSV Mainz 05 angebracht. Auf dem Verkehrsschild wurde der Schriftzug "ACAB" angebracht. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.