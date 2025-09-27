Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Zeitraum 24.09.2025 bis 25.09.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter in den Bereich der Straße "Neuer Bahnhof" in Salmtal zum dortigen LIDL-Markt und besprühten die Fassade mit Graffiti.





Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter Email: piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



