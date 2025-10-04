Sachbeschädigung durch "Graffiti" an Wagons des Eisenbahnmuseums in Hermeskeil

Die unbekannten Täter verschafften sich über den umzäunten Bereich Zutritt zu dem Gelände des Eisenbahnmuseums. Dort besprühten sie mehrere Wagons, welche auf dem stillgelegten Eisenbahngelände abgestellt sind. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch, 01.10.2025 um 12 Uhr bis Donnerstag, 02.10.2025, 12 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.-EUR. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Ermittlungsansätze hinsichtlich der Feststellung der tatverdächtigen Personen vor. Sachdienliche Hinweise, welche zur Aufklärung der Straftat dienen, werden von der Polizei Hermeskeil dankend entgegengenommen.



Polizeidirektion Trier

PI Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-10

https://s.rlp.de/PDTrier





