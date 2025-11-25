11.25) oder in der Nacht zum Sonntag (23.11.25) besprühten unbekannte Täter die Grundschule in Karlshausen mit blauer und lila Farbe.
Zeugen die Angaben zu dem/den Täter/n machen können werden gebeten sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung durch Graffiti an der Grundschule Karlshausen
11.25) oder in der Nacht zum Sonntag (23.11.25) besprühten unbekannte Täter die Grundschule in Karlshausen mit blauer und lila Farbe.