Der/die unbekannten Täter besprühte/en dabei mit grüner Farbe die Hauswand mit den Buchstaben "XYZOY" und entfernte/en sich im Anschluss unerkannt von der Örtlichkeit.
Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/9374-0 oder per E-Mail an pimorbach@polizei.rlp.de.
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung durch Graffiti am Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Thalfang
