Sachbeschädigung durch Graffiti am Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Thalfang

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 06.11.2025 gegen 12:00 Uhr bis 10.11.2025, 11:00 Uhr, wurde eine Hauswand der evangelischen Kirchengemeinde in der Kirchgasse 5 in Thalfang mit einem Graffiti besprüht.

Der/die unbekannten Täter besprühte/en dabei mit grüner Farbe die Hauswand mit den Buchstaben "XYZOY" und entfernte/en sich im Anschluss unerkannt von der Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/9374-0 oder per E-Mail an pimorbach@polizei.rlp.de.



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/9374-0

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de





