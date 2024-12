Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen

Am 26.12.2024 kam es zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr in der Straße Moselblick in Reil, Ortsteil Heißer Stein, zu einer Sachbeschädigung.

Vermutlich in der Nacht wurden zwei am Fahrbahnrand abgestellte Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Zeugen, die möglicherweise die Tat beobachtet haben oder in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell (Tel.: 06542-9867-0, Email: pizell.Wache@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Ansprechpartner: PK Wanninger

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)



Telefon: 06542-98670

Email: pizell.wache@polizei.rlp.de



