Sachbeschädigung an Wahlplakaten: Zeugen gesucht!

Durch einen bislang unbekannten Täter wurden in Idar-Oberstein an der B41 in Höhe Abfahrt Saarstraße im Zeitraum vom 31.01.2025 22:00 Uhr - 01.02.2025 14:00 Uhr zwei Wahlplakate der Partei SPD beschädigt.