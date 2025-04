Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 29.03.2025 wurde auf dem Parkplatz neben dem Hubschrauberlandeplatz am Krankenhaus Wittlich ein Pkw beschädigt.

Hierbei wurde ein Reifen durch Einbringen (oder Einstechen o.Ä.) eines Nagels in die Seitenflanke beschädigt. Die Beschädigung wurde noch rechtzeitig bemerkt so dass weitaus Schlimmeres verhindert werden konnte. Hinweise werden erbeten an die Polizei Wittlich, 06571-9260 oder piwittlich.wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Ansprechpartner: Peter Lamberty

Telefon: 06571-926121

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell